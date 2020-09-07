Apple назовет дату презентации iPhone 12 на этой неделе

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Компания Apple собирается на этой неделе назвать дату презентации нового iPhone 12, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в своем Twitter.

По его информации, мероприятие будет проходить в режиме онлайн.

Исторически сложилось, что Apple презентует свой смартфон в начале сентября, однако в этом году новые модели задержались на несколько недель.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020



Ранее стала известна стоимость новых моделей компании Apple. В частности, iPhone 12 будет стоить от 649 до 749 долларов. Модификация Pro Max обойдется желающим в 1,4 тысячи долларов. В то же время дата поставок и официальные ценники пока неизвестны из-за пандемии коронавируса.

