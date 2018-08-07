В Белом доме заявили о готовности Помпео отправиться в КНДР

7 августа, 17:09
Фото: ТАСС/Douglas Christian
Госсекретарь США Майк Помпео готов провести еще одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Он добавил, что Вашингтон в первую очередь заинтересован, чтобы Пхеньян начал реализовывать денуклеаризацию, сообщает Fox News.
"Как я говорил, госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном, мы предлагали это в самом недавнем письме от президента Ким Чен Ыну", – отметил Болтон.
По его словам, пока КНДР не предпринимал тех шагов, которые США считают необходимыми.
Вашингтон и Пхеньян начали переговоры о сотрудничестве с саммита лидеров двух стран в Сингапуре. Во время переговоров КНДР обещала прекратить развитие ядерной и ракетной программ.
Ранее Трамп заявил, что надеется на вторую встречу с лидером КНДР и поблагодарил в своем микроблоге Ким Чен Ына за полученное письмо. Япония также выразила готовность к диалогу с Северной Кореей.
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