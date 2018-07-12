Трамп опубликовал письмо Ким Чен Ына

12 июля, 20:44
Фото: АР/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо лидера КНДР Ким Чен Ына в своем Twitter. В послании сказано, что дальнейшее улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном приведет к новой личной встрече лидеров двух стран.
"Существенная первая встреча с вашим превосходительством и совместное заявление, подписанное нами в Сингапуре 24 дня назад, действительно стали началом значимого пути. Я высоко ценю предпринятые вашим превосходительством энергичные экстраординарные усилия в целях улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления", – говорится в письме.
Ким Чен Ын выразил твердую уверенность в том, что усилия обеих сторон дадут плоды, а доверие будет укрепляться по мере осуществления практических изменений.
Встреча лидеров КНДР и США прошла 12 июня. В результате стороны подписали совместное заявление, в котором Пхеньян подтвердил намерение пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. В ответ США обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности.
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