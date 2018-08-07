Звезду Трампа предложили убрать с голливудской "Аллеи славы"

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Звезду президента США Дональда Трампа предложили убрать с "Аллеи славы". Голосование по этому вопросу проведет Городской совет Западного Голливуда, сообщает "Газета.ру".

По данным The Los Angeles Times, инициаторами голосования выступили мэр Лос-Анджелеса Джон д'Амико и член городского совета Линдси Хорват. По их мнению, звезду Трампа необходимо убрать из-за "возмутительного обращения с женщинами и других действий" главы Белого дома.

В частности, Трампа критикуют за разделение детей и родителей на границе с Мексикой и отрицание результатов расследования "российского вмешательства" в выборы президента США в 2016 году.

В конце июля неизвестный уничтожил звезду Дональда Трампа на голливудской "Аллее славы". Он разбил плитку при помощи кирки, которую принес в футляре для гитары.