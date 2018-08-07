Минюст США раскрыл имена задержанных ФБР российских граждан

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Имена россиян, задержанных ФБР по подозрению в отмывании денег, раскрыты, передает ТАСС.

Информация поступила от представителя Минюста США Николии Навас. По ее словам, 1 августа были задержаны 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин, а 2 августа - 29-летний Кирилл Дедусев.

В Министерстве юстиции Соединенных Штатов пояснили, что молодые люди задержаны за участие в мошеннической схеме, с помощью которой они воровали деньги в интернете.

Вышеназванные граждане России фигурируют в списке из 25 человек, которые участвовали в создании рекламных объявлений о продаже выдуманных автомобилей. Максимальный тюремный срок по данному обвинению составляет 30 лет.



Ранее сообщалось, что с помощью незаконных действий четверке удалось заработать более $4,5 млн.

Позднее появилась информация о задержании 30 июля Максима Суверина. Его гражданство не уточняется.

В понедельник 6 августа генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило, что агенты ФБР провели задержание четверых россиян по обвинению в преступлениях экономической направленности.

В генконсульстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.