Минюст США раскрыл имена задержанных ФБР российских граждан

7 августа, 04:58
Фото: ТАСС/Zuma/Ian Witlen / Rmv
Имена россиян, задержанных ФБР по подозрению в отмывании денег, раскрыты, передает ТАСС.
Информация поступила от представителя Минюста США Николии Навас. По ее словам, 1 августа были задержаны 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин, а 2 августа - 29-летний Кирилл Дедусев.
В Министерстве юстиции Соединенных Штатов пояснили, что молодые люди задержаны за участие в мошеннической схеме, с помощью которой они воровали деньги в интернете.
Вышеназванные граждане России фигурируют в списке из 25 человек, которые участвовали в создании рекламных объявлений о продаже выдуманных автомобилей. Максимальный тюремный срок по данному обвинению составляет 30 лет.
Ранее сообщалось, что с помощью незаконных действий четверке удалось заработать более $4,5 млн.
Позднее появилась информация о задержании 30 июля Максима Суверина. Его гражданство не уточняется.
В понедельник 6 августа генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило, что агенты ФБР провели задержание четверых россиян по обвинению в преступлениях экономической направленности.
В генконсульстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.
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