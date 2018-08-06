Четверо россиян задержаны в США по подозрению в отмывании денег

6 августа, 19:08
Фото: AP/Carolyn Kaster
ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и в сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщается на странице Генконсульства России в Нью-Йорке в Twitter.
В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.
По данным диппредставительства, один из задержанных был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого выясняется.
В сообщении отмечается, что ситуация по данному делу находится на особом контроле Генконсульства.
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