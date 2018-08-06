В Генконсульстве РФ прокомментировали задержание российских граждан в США

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Генконсульство РФ в Нью-Йорке прокомментировало задержание россиян в США. Пресс-секретарь диппредставительства Алексей Топольский рассказал, что об инциденте стало известно от родственников одного из задержанных. Мужчина пытался вылететь в Цюрих из Бостона.

Топольский уточнил,что россиянина содержат в СИЗО Metropolitan correction center в Нью-Йорке. "Мы послали запрос в Федеральное бюро тюрем с тем, чтобы получить консульский доступ к гражданину", – цитирует представителя генконсульства РИА Новости. Официальных контактов с правоохраниелями пока не было.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и в сговоре с целью мошенничества.

По данным диппредставительства, один из задержанных был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого выясняется.