КНДР разочаровалась в США и усомнилась в ядерном разоружении

7 июля, 19:15
Фото: depositphotos/PromesaStudio
Пхеньян может пересмотреть свои намерения свернуть ядерную программу, поскольку США в одностороннем порядке потребовали полной денуклеаризации за два дня.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), проблемы в отношениях КНДР и Штатов вновь появились после переговоров с американской делегацией во главе с Госсекретарем Майком Помпео. В Пхеньяне их результат сочли крайне тревожным.
По словам анонимного представителя МИД КНДР, Северная Корея планирует постепенное разоружение. Кроме того обе стороны должны предпринимать усилия для улучшения отношений.
Ранее сообщалось, что Помпео в ходе визита в Пхеньян не смог встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Госсекретарь США в ходе двухдневного визита провел переговоры с высокопоставленным чиновником Ким Ен Чхолем. По мнению американского чиновника, общение было продуктивным.
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