Белорусское Минобороны проводит тренировки по переходу с мирного на военное время

13:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Занятия по боевой готовности стартовали в Вооруженных силах Белоруссии, сообщается в телеграм-канале Минобороны страны.
Как отметили в военном ведомстве Белоруссии, в рамках тренировок проводится комплекс занятий для военнослужащих, подразделений, воинских частей и соединений, а также органов военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время.
Уточняется, что занятия проводятся по плану подготовки белорусских военнослужащих по предназначению в 2021–2022 учебном году после призыва на службу и освоения программы начальной военной подготовки.
Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин сообщил, что НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе. В непосредственной близости у границ РФ и Белоруссии могут быть созданы ударные группировки.
По его словам, в настоящее время в Восточной Европе находятся около 37 500 военных, из которых 24 500 базируются в Польше и странах Балтии.
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