В Испании за сутки умерли 213 человек с коронавирусом

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За последние сутки в Испании умерли 213 человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает RT. Всего с начала эпидемии в королевстве скончались 26 070 человек.

Всего за 24 часа в стране выявили 754 случая инфицирования. Таким образом, число заболевших возросло до 221 447. Число выздоровевших превысило 128 тысяч.

Испанские власти продлили режим повышенной готовности до 24 мая.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось.

В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека. В Москве зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19.