В Казахстане живут Путин, Трамп и восемь Байденов

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Казахстанцы носят имена политических деятелей, среди граждан есть восемь Байденов, Трамп и Путин, сообщает Ranking.kz.

Также в стране проживают 12 тезок президента Казахстана – Касым-Жомартов. У ряда людей имена совпадают с названиями городов: 24 человека зовут Астана, 27 – Семей (так в Казахстане называется бывший Семипалатинск), 20 – Алматы. Помимо этого, три человека зовут Шымкент.

По данным портала, среди жителей республики есть 24 человека по имени Казахстан, семь из них проживают в Акмолинской области, еще пять – в Астане, четыре – в Карагандинской области, три – в Костанайской области, два – в Мангистауской области, столько же – в городе Шымкент, один человек – в Западно-Казахстанской области.

В январе этого года самыми популярными в Казахстане именами были Алихан (313) и Медина (517). Также в пятерке среди женских имен оказались Айлин, Томирис, Айша, Асылым. Среди мужских имен лидируют Мухаммед, Айсултан, Алдияр и Мухаммад.

Между тем жители Москвы дали свыше 7 тысяч различных имен своим детям в 2023 году, среди которых все чаще встречаются необычные и со славянскими корнями. Есть и те, кто получил их по географическим названиям: Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия и Енисея.

Наиболее популярными именами среди новорожденных в Москве по итогам прошлого года стали Михаил и София. Так назвали 2 295 мальчиков и 1 981 девочку.

В Москве зарегистрировали 7 тыс имен малышей в 2023 году