Экс-госсекретарь США Шульц умер в возрасте 100 лет

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В Калифорнии умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц, сообщает РИА Новости.

Шульц ушел из жизни 6 февраля. Ему было 100 лет. В разные годы он занимал посты в администрациях президентов США Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, в частности, госдепратаменте, министерстве финансов, министерстве труда и административно-бюджетном управлении.

Щульц запомнился, как один из самых влиятельных госсекретарей в истории. Вместе с Рональдом Рейганом он изменил ход истории с помощью дипломатических средств и положил конец холодной войне.