Итоги выборов в Венесуэле не будут отражать волю народа – Помпео

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Результаты парламентских выборов в Венесуэле не будут отражать волю народа страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, имело место мошенничество.

"Результаты, о которых сообщит нелегитимный режим Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что происходит сегодня, это фальсификация и фикция, а не выборы", – написал Помпео в Twitter.

107 политических партий и объединений участвуют в выборах в однопалатный парламент Венесуэлы – Национальную ассамблею. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались участвовать в голосовании.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.

Ранее президент Венесуэлы опубликовал в Twitter свой номер телефона, по которому его можно найти в WhatsApp и Telegram.