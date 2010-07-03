В Испании установили самую дорогую рождественскую ель в мире

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В отеле "Кемпински Байя" на испанском курорте Марбелья установили самую дорогую в мире рождественскую елку. Как сообщает "Мир 24", стоимость новогоднего украшения достигла 12 миллионов фунтов стерлингов (15 миллионов 787 долларов).

Дерево высотой 6 метров украсили тремя тысячами кристаллов Сваровски, настоящими страусиными яйцами с золотым и алмазным покрытием и украшениями с сапфирами и бриллиантами. Кроме того, в оформлении использовали роскошные ткани.

В создании уникальной елки приняла участие известный дизайнер Дебби Вингхем. Специалист вручную сформировала для украшения дерева 500 элементов декора.

Ранее стало известно, что в российском городе Кемерово на новогоднюю елку потратили 18 миллионов рублей. По мнению главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, подобные траты можно назвать необоснованными.

