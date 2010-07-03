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Общество

17:13

В НАК прокомментировали покупку властями Кемерова новогодней елки за 18 млн рублей

власть общество

Фото: соцсети

Цена новогодней ели, на которую власти Кемерова потратили 18 миллионов рублей, "вызывающая", сообщил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире радио Sputnik.

"Понятно, что это необоснованные траты. Если чиновники не смогут объяснить, откуда такая цена, то должны возбуждаться уголовные дела", – сказал глава НАК.

Ранее на главной площади Кемерова установили новогоднюю ель за почти 18 миллионов рублей. Местные власти заявили, что предыдущую ель, которую ставили 11 лет подряд, каждый раз приходилось ремонтировать.

Высота елки достигает 19 метров, она украшена 1,5 тысячи шаров и более 240 тысячами светодиодов. Дерево имеет 1900 веток и она "абсолютно технологичная", уточнил глава города.

По его словам, купленная ель является не самой дорогой, на сайте производителя были елки за 29 и 35 миллионов рублей. Он также подчеркнул, что город покупает елку "минимум на 10–15 лет".

В Кемерове установили искусственную елку за 18 миллионов рублей

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