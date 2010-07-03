Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн рублей

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Глава города Кемерово Илья Середюк объяснил покупку новогодней елки почти за 18 миллионов рублей. По его словам, сейчас в городе проходит комплексное благоустройство, поэтому городу была необходима совершенно новая и высокотехнологичная ель.
"Город обновляется. Появляются новые парковые пространства, дороги, кольцевые развязки, строятся детские сады. Мы стояли перед выбором: либо собирать старую ель, имея те недостатки, либо приобретать новую, которая бы имела новые технологические возможности", – цитирует РИА Новости слова Середюка.
Он пояснил, что новая ель имеет более тысячи программ, с помощью которых можно "каждый день выводить новые надписи и узоры". Кроме того, она имеет 1900 веток, 239 тысяч светодиодов, она "абсолютно технологичная", уточнил глава города.
Сердюк также добавил, что покупка была не спонтанная, разговоры о ней велись на протяжении нескольких лет. Они были вызваны тем, что предыдущая ель уже не отвечала определенным требования, в том числе выходили из строя ветки и светодиоды. Кроме того, городу было необходимо ежегодно выделять деньги на ее ремонт.
При этом глава города уточнил, что купленная ель является не самой дорогой, отметив, что на сайте производителя были елки за 29 и 35 миллионов рублей. Он также не стал отклоняться от того, что были и более дешевые елки, однако пояснил, что город покупает елку "минимум на 10–15 лет".
"Именно поэтому мы приняли решение приобрести елку средней ценовой категории… Стоимость елки (для Кемерова. – Прим. ред.) составила 17 миллионов 900 тысяч рублей", – уточнил мэр, добавив, что Красноярск в прошлом году купил себе ель за 50 миллионов рублей.
Ранее местные СМИ сообщали, что город украсила новая новогодняя ель за почти 18 миллионов рублей. Ее разместили на главной площади Кемерова. Однако жители города в социальных сетях возмутились не только ценой новогоднего символа, но и его внешним видом.
В Кемерове установили искусственную елку за 18 миллионов рублей
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