Чрезвычайное положение объявлено в Калифорнии из-за лесного пожара

6 декабря, 11:45
Фото: ТАСС/Wassilios Aswestopoulos/Zuma
Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура в связи с лесным пожаром, сообщается на сайте губернатора.
"Этот пожар очень опасен и быстро распространяется, но мы будем продолжать борьбу с ним всеми средствами", – говорится в заявлении, опубликованном на сайт губернатора.
Сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии в начале октября. Сообщалось, что природные пожары уничтожили территорию равную Нью-Йорку. Погибли десятки человек, многих объявили в розыск как пропавших без вести. Свои дома покинули более 20 тысяч человек. Стихия уже уничтожила сотни жилых и промышленных зданий. Бедствие называют одним из самых крупных за всю историю штата.
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