Скончался знаменитый французский певец и композитор Джонни Холлидей

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Супруга знаменитого французского певца и композитора Джонни Холлидея Летиция заявила о смерти мужа.

В своем заявлении Летиция уточнила, что ее супруг скончался ночью и она до сих пор не верит в случившееся. Она уточняет, что известный музыкант был очень мужественным и достойным человеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс".

Около года назад рок-идол начал лечиться от рака легких. Весной этого года, в своем Twitter он написал, что проходит курс лечения от заболевания.

Настоящее имя Джонни Холлидей — Жан-Филипп Лео Смет. Он родился 15 июня 1943 года в Париже. Джонни Холлидей записал первый альбом в 1960 году. За свою карьеру он совершил более 400 турне. Его концерты посетили более 15 миллионов зрителей. 18 альбомов Холлидея стали платиновыми.