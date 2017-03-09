Рок-идол Франции Джонни Холлидей лечится от рака

Фото: AP Photo/Jacques Brinon

Один из крупнейших французских рок-исполнителей, автор музыки к фильмам Джонни Холлидей сообщил поклонникам, что в настоящее время проходит курс лечения от рака. Об этом артист написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В сообщении говорится, что певец чувствует себя отлично и находится в хорошей физической форме. "Несколько месяцев назад у меня обнаружили раковые клетки, из-за чего я в настоящее время прохожу лечение. Меня ведут отличные специалисты, которым я полностью доверяю. На данный момент моей жизни ничего не угрожает".

Джонни Холлидей записал первый альбом в 1960 году. Легендарный исполнитель по сей день остается действующим музыкантом. Его свежая пластинка вышла 2015 году. Восемнадцать альбомов Холлидея стали платиновыми.