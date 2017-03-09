Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2017, 09:44

В мире

Рок-идол Франции Джонни Холлидей лечится от рака

Фото: AP Photo/Jacques Brinon

Один из крупнейших французских рок-исполнителей, автор музыки к фильмам Джонни Холлидей сообщил поклонникам, что в настоящее время проходит курс лечения от рака. Об этом артист написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В сообщении говорится, что певец чувствует себя отлично и находится в хорошей физической форме. "Несколько месяцев назад у меня обнаружили раковые клетки, из-за чего я в настоящее время прохожу лечение. Меня ведут отличные специалисты, которым я полностью доверяю. На данный момент моей жизни ничего не угрожает".

Джонни Холлидей записал первый альбом в 1960 году. Легендарный исполнитель по сей день остается действующим музыкантом. Его свежая пластинка вышла 2015 году. Восемнадцать альбомов Холлидея стали платиновыми.

Франция музыка новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика