Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян в связи с инцидентом в Солсбери

6 августа, 19:05
Фото: depositphotos/Fredex
Британские власти намерены запросить у РФ экстрадицию двоих россиян, которых подозревают в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
Как сообщает Guardian со ссылкой на источники, в ходе расследования специалисты восстановили передвижения двух граждан РФ с момента прибытия в Соединенное королевство до отъезда из страны. В процессе принимали участие сотни сотрудников полиции и спецслужб, рассказали собеседники.
Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Лондон обвиняет Москву в причастности к нападению. Ранее сообщалось, что покушение готовили две группы наемных убийц из России: одни доставили нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Соединенное Королевство, другие якобы осуществили отравление.
Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой, изображение получили с записей, снятых камерами видеонаблюдения, однако в полиции не стали комментировать эту информацию.
Москва отрицает причастность к инциденту в Солсбери, требуя предъявить доказательства и допустить российских правоохранителей к участию в расследовании.
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