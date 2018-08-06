Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян в связи с инцидентом в Солсбери

Фото: depositphotos/Fredex

Британские власти намерены запросить у РФ экстрадицию двоих россиян, которых подозревают в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Как сообщает Guardian со ссылкой на источники, в ходе расследования специалисты восстановили передвижения двух граждан РФ с момента прибытия в Соединенное королевство до отъезда из страны. В процессе принимали участие сотни сотрудников полиции и спецслужб, рассказали собеседники.

Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Лондон обвиняет Москву в причастности к нападению. Ранее сообщалось, что покушение готовили две группы наемных убийц из России: одни доставили нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Соединенное Королевство, другие якобы осуществили отравление.

Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой, изображение получили с записей, снятых камерами видеонаблюдения, однако в полиции не стали комментировать эту информацию.

Москва отрицает причастность к инциденту в Солсбери, требуя предъявить доказательства и допустить российских правоохранителей к участию в расследовании.