На затонувшем судне в Таиланде не было туристов из России

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Посольство России в Бангкоке сообщило о том, что на борту затонувшего судна "Феникс" не было ни одного россиянина. Два иностранца, которые находились на судне все списка, оказались путешественниками из США, передает РИА Новости.

"Согласно данным полицейских, россиян в списке пассажиров судна не было. Все пассажиры судна были гражданами Китая. Два туриста, которые попали на "Феникс" вне списка, прилетели в Таиланд из США, их паспорта находятся в полиции", – уточнили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что во время поисковой операции, после кораблекрушения в Таиланде, спасатели нашли погибшими 33 пассажира, 55 человек были спасены, и 23 туриста пропали без вести.