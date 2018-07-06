На затонувшем судне в Таиланде не было туристов из России

6 июля, 17:57
Фото: АР
Посольство России в Бангкоке сообщило о том, что на борту затонувшего судна "Феникс" не было ни одного россиянина. Два иностранца, которые находились на судне все списка, оказались путешественниками из США, передает РИА Новости.
"Согласно данным полицейских, россиян в списке пассажиров судна не было. Все пассажиры судна были гражданами Китая. Два туриста, которые попали на "Феникс" вне списка, прилетели в Таиланд из США, их паспорта находятся в полиции", – уточнили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что во время поисковой операции, после кораблекрушения в Таиланде, спасатели нашли погибшими 33 пассажира, 55 человек были спасены, и 23 туриста пропали без вести.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: