В Таиланде подтвердили смерть 33 туристов во время крушения судна

Фото: АР/Thailand Royal Police

Появились официальные данные о пострадавших во время кораблекрушения в Таиланде. По информации военно-морских сил, погибли 33 человека, спасены 52 туриста, пропали без вести – 23, передает РИА Новости.

Пассажирами "Феникса" оказались туристы из КНР. Они приобрели туры на острова неподалеку от Пхукета через интернет-сайты турагентств.

Трое спасенных – это два туриста из Китая и механик судна. Тела погибших доставили на остров Пхукет и разместили в местных моргах.

Представитель командования Третьего округа ВМС Таиланда заявил, что спасательная операция продолжится до тех пор, пока не будут найдены все пропавшие без вести и члены экипажа "Феникса".

Два туристических судна затонули во время шторма близ берегов Пхукета. Спасатели во время поисковой операции начали находить в море погибших туристов. Всего на борту было свыше ста человек.