В Таиланде подтвердили смерть 33 туристов во время крушения судна

6 июля, 16:16
Фото: АР/Thailand Royal Police
Появились официальные данные о пострадавших во время кораблекрушения в Таиланде. По информации военно-морских сил, погибли 33 человека, спасены 52 туриста, пропали без вести – 23, передает РИА Новости.
Пассажирами "Феникса" оказались туристы из КНР. Они приобрели туры на острова неподалеку от Пхукета через интернет-сайты турагентств.
Трое спасенных – это два туриста из Китая и механик судна. Тела погибших доставили на остров Пхукет и разместили в местных моргах.
Представитель командования Третьего округа ВМС Таиланда заявил, что спасательная операция продолжится до тех пор, пока не будут найдены все пропавшие без вести и члены экипажа "Феникса".
Два туристических судна затонули во время шторма близ берегов Пхукета. Спасатели во время поисковой операции начали находить в море погибших туристов. Всего на борту было свыше ста человек.
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