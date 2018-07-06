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Происшествия

6 июля, 10:18

Десять человек стали жертвами крушения судна в Таиланде

происшествия за рубежом

Фото: AP/Thailand Royal Police

Десять тел нашли спасатели на юге Таиланда после катастрофы туристического судна, сообщает телеканал Thai PBS.

5 июля в море обнаружили одного гражданина КНР, а 6 июля – еще девятерых людей. Всего на борту находилось свыше ста туристов из КНР. Еще 46 человек считаются пропавшими без вести. На месте, неподалеку от острова Пхукет, работают военнослужащие и дайверы.

Два туристических судна 5 июля вышли в море несмотря на штормовое предупреждение. Их опрокинуло волнами, в результате чего они затонули в берегов Пхукета.

42 людей спасли, это граждане КНР, Таиланда и нескольких европейских стран, с одного из судов. Со второго судна вытащили 48 человек.

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