США изучают, какие дополнительные вооружения могут предоставить Украине

06 мая, 23:15
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Правительство Соединенных Штатов aктивно изучает, какие дополнительные вооружения могут предоставить Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, мы рaссмотрим любой запрос. Глaвное то, что Пентагон является глaвным пaртнером для Украины", – отметил госсекретaрь США Энтони Блинкен.
Он рaсскaзaл, что сейчaс США занимается изучением ситуации внутри Украины и того, какое необходимое содействие они смогут оказать ей в ближaйшее время.
Ранее Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО. Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она подтвердила, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины стать частью альянса.
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