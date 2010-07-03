Берлускони выписали из больницы после операции

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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской больницы после операции в связи с кишечной непроходимостью, сообщает РИА Новости.

Он уже рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо, однако испуган. "Многие вещи, случившиеся в последнее время, давали мне основание думать, что я дошел до конца турнира, но я смог замечательно восстановиться", – отметил Берлускони.

Экс-премьера поместили в больницу San Raffaele 30 апреля с диагнозом почечная колика. Причиной обращения 82-летного политика в медучреждение стала непроходимость кишечника, которая потребовала лапароскопического вмешательства.

Берлускони пообещал врачам провести несколько дней на больничном, но перед голосованием в европейский парламент, которое состоится 26 мая, он в течение двух недель планирует заняться избирательной кампанией.

30 апреля сообщалось о госпитализации Берлускони. Итальянские СМИ писали, что политика доставили в медучреждение Милана, где в 2016 году ему делали операцию на открытом сердце, а недавно он проходил плановое обследование.