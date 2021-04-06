Делегацию Зеленского обвинили в нарушении этикета во время визита в Катар – СМИ

Фото: Aaron Chown/Pool Photo via AP

Делегацию украинского лидера Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что во время приема глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу и показывая подошвы своих туфель.

Как пояснил эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк, так сидеть нельзя.

"Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения", – уточнил он.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Глава государства выразил мнение, что с начала 2021 года в Донбассе происходит наращивание конфликта.