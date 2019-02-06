Межконтинентальную баллистическую ракету испытали в США

Видео испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III опубликовал YouTube-канале Defense Flash News.
Пуск с калифорнийской авиабазы Ванденберг состоялся в 10:01 по московскому времени. Цель невооруженной головной части МБР находилась в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн. Сведений о том, удалось ли ее поразить, пока нет.
Запуск подобного вида оружия стал первым с начала года. В минувшем 2018-м Minuteman III испытывали трижды. Предыдущий запуск состоялся в начале ноября.
Изначально трехступенчатые МБР предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. В наши дни Minuteman III – единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении в Соединенных Штатах Америки.
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