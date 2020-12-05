Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране

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Фото: depositphotos/etienjones
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне. Теперь документу предстоит пройти утверждение сената и президента.
За принятие законопроекта проголосовали 222 демократа и пять республиканцев. Против – 158 республиканцев и шесть членов Демократической партии, сообщает телеканал NBC.
Проект закона исключает марихуану из списка запрещенных веществ, позволяет развивать бизнес в этой сфере и получать назначения врачей на употребление в медицинских целях.
Кроме того, он предполагает возможность отмены ранее вынесенных приговоров суда за употребление или хранение марихуаны, если обвинения не связаны с насилием.
При этом авторы документа считают его одним из способов борьбы с системным расизмом в США. Представители Республиканской партии выступили с резкой критикой проекта.
Поскольку они контролируют большинство в сенате, ожидается, что документ не получит одобрения в верхней палате.
23 ноября Владимир Путин подписал Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В ней говорится, что легализация марихуаны в других странах является угрозой нацбезопасности России.
Главный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн ранее заявил, что говорить о легализации марихуаны в России в медицинских целях преждевременно.
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