Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне. Теперь документу предстоит пройти утверждение сената и президента.

За принятие законопроекта проголосовали 222 демократа и пять республиканцев. Против – 158 республиканцев и шесть членов Демократической партии, сообщает телеканал NBC.

Проект закона исключает марихуану из списка запрещенных веществ, позволяет развивать бизнес в этой сфере и получать назначения врачей на употребление в медицинских целях.

Кроме того, он предполагает возможность отмены ранее вынесенных приговоров суда за употребление или хранение марихуаны, если обвинения не связаны с насилием.

При этом авторы документа считают его одним из способов борьбы с системным расизмом в США. Представители Республиканской партии выступили с резкой критикой проекта.

Поскольку они контролируют большинство в сенате, ожидается, что документ не получит одобрения в верхней палате.

23 ноября Владимир Путин подписал Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В ней говорится, что легализация марихуаны в других странах является угрозой нацбезопасности России.

Главный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн ранее заявил, что говорить о легализации марихуаны в России в медицинских целях преждевременно.