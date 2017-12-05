Министр обороны Аргентины публично признал гибель экипажа подлодки "Сан-Хуан"

5 декабря, 11:17
Фото: AP/Esteban Felix
Министр обороны Аргентины Оскар Агуад первый из официальных властей публично признал гибель экипажа подлодки "Сан-Хуан". По его словам, экстремальные условия и время, прошедшее с момента пропажи субмарины, не оставляют шансов на выживание.
На борту пропавшей 15 ноября подлодки находились 44 члена экипажа. На вопрос журналистки телеканала Todo Noticias, можно ли считать моряков субмарины погибшими, глава военного ведомства ответил: "Совершенно точно".
Агуад напомнил о международных нормах, которые устанавливают предел по времени, после которого необходимо переходить к следующему этапу операции –
поисковому, передает ТАСС.
Поиск субмарины начался вечером 16 ноября. В последнем сообщении с "Сан-Хуан" говорилось о поступлении воды через систему вентиляции в аккумуляторную яму. Это привело к пожару и короткому замыканию. 1 декабря ВМС Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки. В поисковой операции участвуют иностранные государства, включая Россию.
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