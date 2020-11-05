Умирающая от рака женщина написала эмоциональное открытое письмо

Фото: instagram.com/ruthekhunt

Умирающая от онкологического заболевания жительница Австралии Рут Хант написала эмоциональное письмо молодой себе, чтобы напомнить людям о важности жизни. Об этом сообщает телеканал 7NEWS.

Рак груди у девушки диагностировали четыре года назад в возрасте 34 лет. Хант перенесла несколько операций и двенадцать месяцев химиотерапии, после чего наступила ремиссия. Однако позже болезнь вернулась.

"Рак научит тебя, что ты все еще можешь тренироваться, гулять, танцевать, петь, готовить, любить, работать, быть сестрой, девушкой и другом", – написала девушка.

По ее словам, людям не стоит бояться просить помощи. Она также подчеркнула важность семьи и необходимость проводить как можно больше времени с близкими.

Рут Хант в своем письме попросила бороться со стрессом, не переживать из-за опозданий, научиться отказывать людям и почаще путешествовать. Одна из важнейших радостей в жизни, по мнению больной, – это возможность обнимать питомцев.

В октябре сообщалось, что российские специалисты сумели вылечить пациентку с четвертой стадией рака. Терапию она получала на базе "Медицинского города" в Тюмени.

