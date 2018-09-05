Маск снова обвинил в педофилии спасшего детей в Таиланде дайвера

Фото: АР/John Raoux

Основатель компании Tesla Илон Маск вновь обвинил в педофилии британского дайвера Верна Ансворта, который участвовал в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на BuzzFeed.

Онлайн-ресурс разместил слова Маска, которые тот дал не для публикации в СМИ. Журналист ресурса разместил комментарий основателя Tesla, обосновав свое действие тем, что он не давал согласие на сотрудничество с Маском.

Макс порекомендовал журналисту перестать защищать педофилов и выяснить реальные обстоятельства дела у людей в Таиланде.

"Ансворт – старый, одинокий белый англичанин, который путешествовал и жил в Таиланде около 30-40 лет в Паттайе-Бич, пока не переехал в Чианграй для женитьбы на 12-летнем ребенке", – отметил Маск и подчеркнул, что он не боится, если Ансворт подаст на него в суд.

Ранее Илон Маск извинился перед спелеологом Верноном Ансвортом за оскорбления и обвинения в педофилии. Об этом его потребовали инвесторы Tesla, так как на фоне скандала акции компании на бирже упали, а размер убытков оценили в 300 миллионов долларов.

Двенадцать подростков тайской юниорской футбольной команды вместе с тренером пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался ливень, вызывавший подъем воды в тоннелях. Основатель Tesla предложил спасти детей при помощи мини-субмарины из деталей ракеты Falcon.

Глава штаба спасательной операции назвал заявление Маска "PR-ходом", так как у субмарины не было шанса добраться до детей. Отмечается, что именно благодаря Ансворту удалось определить местоположение людей, запертых в пещере.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!