США могут пересмотреть дело Ярошенко в апреле 2019 года

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Вопрос о переводе осужденного в США Константина Ярошенко в Россию рассмотрят в апреле 2019 года, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.

Как пояснил советник омбудсмена РФ Вячеслав Толмачев, США являются членом Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, поэтому есть возможность перевести Ярошенко в Россию. "В соответствии с внутренними правилами Штатов подача заявлений с просьбой перевести заключенного для отбывания наказания в страну гражданства осуществляется раз в два года. Таким образом, дело Ярошенко будет пересмотрено в апреле следующего года. Защита этого потребует", – заявил он.

Советник добавил, что аппарат омбудсмена продолжит давление, чтобы достучаться до властей США, сообщает газета "Известия".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Вашингтон с просьбой о возвращении заключенного Ярошенко на родину для отбывания наказания.

Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора по доставке крупной партии наркотиков на территорию США. В Штаты россиянина экстрадировали из Либерии.

В начале июля 2018 года Ярошенко сообщил об избиениях и пытках, которым он подвергался в американской тюрьме.

В августе летчик смог повидаться со своей семьей впервые за семь лет. Встреча прошла в общем зале для свиданий.