Англия планирует полностью снять антиковидные ограничения 19 июля

Фото: Depositphotos/junek.jakub@gmail.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 19 июля в Англии планируется полностью отменить все ограничения, которые связаны с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что правительство Великобритании планирует усилить вакцинационную кампанию для того, чтобы все совершеннолетние граждане смогли получить обе дозы вакцины к середине сентября 2021 года.

Джонсон пояснил, что теперь жители Англии сами будут решать, нужно ли им носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, британцы снова смогут собираться большими группами как в помещениях, так и на открытом воздухе.

При этом министр уточнил, что в законодательстве останутся рекомендации по поводу того, когда стоит соблюдать все необходимые меры против коронавируса.

Ранее стало известно, что власти Великобритании осенью предложат гражданам сделать третью прививку от коронавируса. Это необходимо для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Мера коснется только людей старше 50 лет.

В настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин.

