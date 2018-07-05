Умер французский режиссер Клод Ланцман

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Французский журналист и кинорежиссер-документалист Клод Ланцман умер в Париже на 93 году жизни, передает ТАСС.

Режиссера обнаружили мертвым в собственном доме.

Одна из самых известных кинокартин Ланцмана – документальный фильм "Шоа" (1985), в котором автор повествует историю массового истребления евреев Европы в нацистских концлагерях.

Фильмография режиссера насчитывает десяток картин.

В сентябре прошлого года режиссер посетил Санкт-Петербург, где представил свой новый фильм "Напалм" в рамках 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку".

Ранее на 92-м году жизни умерла хореограф-постановщик мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Джиллиан Линн. О кончине артистки балета сообщил ее муж в социальной сети Twitter.