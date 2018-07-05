Умер французский режиссер Клод Ланцман

5 июля, 14:00
Фото: АР/Vianney Le Caer
Французский журналист и кинорежиссер-документалист Клод Ланцман умер в Париже на 93 году жизни, передает ТАСС.
Режиссера обнаружили мертвым в собственном доме.
Одна из самых известных кинокартин Ланцмана – документальный фильм "Шоа" (1985), в котором автор повествует историю массового истребления евреев Европы в нацистских концлагерях.
Фильмография режиссера насчитывает десяток картин.
В сентябре прошлого года режиссер посетил Санкт-Петербург, где представил свой новый фильм "Напалм" в рамках 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку".
Ранее на 92-м году жизни умерла хореограф-постановщик мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Джиллиан Линн. О кончине артистки балета сообщил ее муж в социальной сети Twitter.
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