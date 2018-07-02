Хореограф мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" скончалась на 92-м году жизни

Фото: wikimedia.org/ ItzKingFran123 / по лицензии CC BY-SA 4.0
Известный британский хореограф-постановщик Джиллиан Линн скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщил ее муж Питер Лэнд в личном аккаунте артистки, передает РИА Новости.
Rest In Peace my darling Gillie. I am heartbroken to write that Dame Gillian Lynne DBE & my dearest wife & friend & love for 40 years passed away at 6.20pm tonight 1st July 2018 at the Princess Grace Hospital. She leaves behind a huge legacy&is adored by many espec @peterland_uk pic.twitter.com/Rn3182mRPt— Dame Gillian Lynne (@Gillian_Lynne) 1 июля 2018 г.
"Покойся с миром, моя дорогая Джилли. С разбитым сердцем пишу о том, что дама Джиллиан Линн – моя дорогая жена, друг и любовь на протяжении 40 лет умерла 1 июля в 18:20", – сообщил Питер.
Артистка балета скончалась в Госпитале принцессы Грейс.
Линн много лет сотрудничала с известным композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. Хореограф поставила танцы к его мюзиклам "Кошки" и "Призрак оперы". Музыкант выразил соболезнования и признался, что Джиллиан обязаны три поколения британского мюзикла.
Ранее британское правительство провело тайную репетицию первого дня после кончины королевы Елизаветы II.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: