Хореограф мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" скончалась на 92-м году жизни

Известный британский хореограф-постановщик Джиллиан Линн скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщил ее муж Питер Лэнд в личном аккаунте артистки, передает РИА Новости.

Rest In Peace my darling Gillie. I am heartbroken to write that Dame Gillian Lynne DBE & my dearest wife & friend & love for 40 years passed away at 6.20pm tonight 1st July 2018 at the Princess Grace Hospital. She leaves behind a huge legacy&is adored by many espec @peterland_uk pic.twitter.com/Rn3182mRPt