Хореограф мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" скончалась на 92-м году жизни

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Известный британский хореограф-постановщик Джиллиан Линн скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщил ее муж Питер Лэнд в личном аккаунте артистки, передает РИА Новости.

Rest In Peace my darling Gillie. I am heartbroken to write that Dame Gillian Lynne DBE & my dearest wife & friend & love for 40 years passed away at 6.20pm tonight 1st July 2018 at the Princess Grace Hospital. She leaves behind a huge legacy&is adored by many espec @peterland_uk pic.twitter.com/Rn3182mRPt — Dame Gillian Lynne (@Gillian_Lynne) 1 июля 2018 г.



"Покойся с миром, моя дорогая Джилли. С разбитым сердцем пишу о том, что дама Джиллиан Линн – моя дорогая жена, друг и любовь на протяжении 40 лет умерла 1 июля в 18:20", – сообщил Питер.

Артистка балета скончалась в Госпитале принцессы Грейс.

Линн много лет сотрудничала с известным композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. Хореограф поставила танцы к его мюзиклам "Кошки" и "Призрак оперы". Музыкант выразил соболезнования и признался, что Джиллиан обязаны три поколения британского мюзикла.

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