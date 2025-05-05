Украинские СМИ сообщили, что Верховная рада в Киеве ограждена колючей проволокой

Фото: телеграм-канал "Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы"

Территория Верховной рады в Киеве ограждена колючей проволокой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В материале отмечается, что размер забора из колючей проволоки, которой оградили Раду, составляет примерно 1,5 метра в высоту. При этом причина возведения заграждения не сообщается.

Ожидается, что 8 мая в Верховной раде пройдет голосование по соглашению с Соединенными Штатами о недрах, которое было подписано 1 мая.

Заключение соответствующей сделки подтвердил ранее президент США Дональд Трамп. Согласно документу, Украина будет контролировать ресурсы и вносить в общий инвестиционный фонд 50% от лицензий и ренты.

В свою очередь, американское присутствие на месторождениях снизит риск преступлений, считает глава Белого дома.