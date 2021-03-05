В Раде попросили украинцев готовиться к голоду

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Фото: depositphotos/mariakarabella
В Раде призвали граждан Украины готовиться к голоду. Об этом написал депутат парламента от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива в своем Facebook.
Политик напомнил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Это произошло из-за провальной политики команды президента страны Владимира Зеленского, заявил депутат.
"Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министром Украины. – Прим. ред.)", – написал Кива.
Он заверил, что за локдауном последуют тяжелые последствия. В частности, депутат предрек смерть малому и среднему бизнесу.
"Готовимся к голоду!" – заключил Кива.
В Украине продолжается рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 пациентов с коронавирусом. Еще 194 человека скончались от инфекции.
По этой причине премьер-министр Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране. Денис Шмыгаль пояснял, что жесткие ограничения будут вновь введены в случае, если большинство регионов окажутся в красной зоне.
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