В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

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Российские острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, были бы идеальным местом для размещения ракет США, пишет издание Japan Business Press.

Основным доводом в пользу такого сценария приводится тот факт, что размещенные на островах американские ПВО укрепят защиту США и Японии от ракет Северной Кореи.

Японское издание заявляет, что для увеличения шансов сбить баллистическую ракету, надо нанести удар как можно раньше после запуска ракеты. Наиболее подходящим местом для такого перехватывающего удара называется остров Итуруп.

Однако авторы статьи признают, что, разместив на Итурупе свои ракеты, Вашингтон сможет блокировать базу Тихоокеанского флота, стратегически важный незамерзающий порт Владивосток.

Обладая этими четырьмя островами, Москва контролирует и пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, который дает флоту страны доступ в открытое море, пишет японское издание. По этой причине Россия вряд ли отдаст указанные острова Японии. Южные Курилы представляют слишком большую военную ценность.

Japan Business Press отметило, что японским дипломатам, которые ведут переговоры по Курилам, следует хорошо знать, что значат эти территории для Москвы, и уже на основе этого вести дальнейший диалог.

Ранее сообщалось, что более 88% японцев считают, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет решить проблему "северных территорий". Об этом говорят результаты опроса агентства Киодо.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет России над ними сомнению не подлежит.