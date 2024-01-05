Сын богатейшего человека Франции возглавил подразделение часовых брендов LVMH

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Сын французского миллиардера Бернара Арно Фредерик назначен директором нового подразделения группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на внутренний документ компании.

Сообщается, что генеральным директором швейцарского производителя люксовых часов стал 29-летний Фредерик Арно. Свою карьеру молодой человек начал в принадлежащей отцу группе LVMH в 2017 году с руководящей должности на направлении цифровых технологий и коммуникаций.

Отмечается также, что на новой должности Фредерик Арно будет отчитываться перед главой более крупного подразделения Montres &; Joaillerie, которое контролирует и производителей ювелирной продукции Chaumet, Tiffany&;Co, Bulgari, Fred и Repossi.

Ранее сын французского актера Алена Делона Антони заявил, что заявления членов семьи о когнитивных нарушениях у отца никак не связано с вопросом наследства. Он также заявил, что Делон хочет провести остаток жизни в своем доме во Франции.