ФБР начало новое расследование против Хиллари Клинтон – СМИ

5 января, 08:15
Фото: Zuma/Jordan Rathkopf
ФБР начало новое расследование против бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон из-за ее благотворительного фонда. Об этом сообщает Hill со ссылкой на источники в силовых структурах.
Правоохранители выяснят, не нарушал ли фонд Clinton Foundation законодательство, когда Клинтон была госсекретарем США. Одна из задач расследования – установить, не получали ли жертвователи помощь от властей после внесения денег. Также фонд проверят на соблюдение налогового законодательства.
Фонд уже подвергался проверкам со стороны ФБР. Тогда следователи выясняли, не использовали ли организацию по схеме "деньги в обмен на услуги" и была ли причастна к этому Клинтон, когда занимала пост госсекретаря.
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