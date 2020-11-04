Фото: AP/TASS/Darron Cummings

Первые участки закрылись на выборах президента в США. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что речь идет об участках в штатах Индиана и Кентукки. Голосование там завершилось в 2:00 по московскому времени.

В 3:00 будут закрыты участки сразу в нескольких штатах – Флориде, Джорджии, Виргинии, Южной Каролине, Вермонте. Кроме того, закроется оставшаяся часть участков в Кентукки и Индиане.

В 3:30 по московскому времени завершат работу участки в в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В 4:00 – в еще 15 штатах и округе Колумбия.

Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах стал демократ Джозеф Байден. Выборы 46-го президента начались 3 ноября.

Инаугурация избранного президента пройдет 20 января.