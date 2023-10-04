Туристы на Бали смогут получить бесплатный билет в деревню Пенглипуран за сбор мусора

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Туристы на Бали смогут бесплатно получить входной билет в деревню Пенглипуран за сбор мусора. Такая мера поможет поддерживать ее статус самой чистой деревни на острове, сообщает портал The Bali Sun.

Глава деревни Вайана Сумиарса сказал, что ежегодно к ним приезжают более миллиона туристов. Новая программа "Мы заботимся о Пенглипуране", в рамках которой иностранцам выдают билеты за сбор мусора, подталкивает отдыхающих сохранять чистоту деревни.

Чтобы получить билет в деревню Пенглипуран, нужно взять небольшую сумку на кассе, собрать в нее неорганический мусор и вернуть ее на выходе. Полученный билет можно использовать самому или передать другому человеку.

По сообщению местных интернет-порталов, входной билет в деревню Пенглипуран для взрослого человека стоит 50 тысяч индонезийских рупий (3,2 доллара), а для ребенка – 30 тысяч индонезийских рупий (около 2 долларов).

По данным некоммерческой организации Green Destinations, деревня Пенглипуран находится на третьем месте среди самых чистых деревень мира. Лидерами считаются деревни Маулиннонг в Индии и Гитхорн в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии введут курортный сбор на посещение Бали. Он составит примерно 150 тысяч индонезийских рупий (около 10 долларов). Деньги нужны, чтобы вывозить с территории мусор, который после себя оставляют туристы.

Курортный сбор вступит в силу 14 февраля 2024 года.

Власти Индонезии намерены ввести курортный сбор на посещение Бали