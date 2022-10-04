McDonald's в Швейцарии стал принимать к оплате криптовалюту

04 октября, 21:49
Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Ресторан McDonald's в швейцарском городе Лугано стал принимать к оплате криптовалюту. Об этом стало известно из видео, опубликованного журналом Bitcoin Magazine в Twitter.
В ресторане можно расплатиться биткоинами и стейблкоинами USDT от компании Tether.
В марте 2022 года город Лугано признал биткоин, USDT и токен LVGA платежными средствами. В рамках подписания меморандума о взаимопонимании Лугано с Tether компания создала 2 фонда: на 106 миллионов долларов для поддержки криптостартапов и на 3 миллиона долларов для местных магазинов и предприятий.
Кроме того, жители города могут использовать криптовалюту при оплате налогов. В дальнейшем в Лугано планируют разрешить оплачивать валютами парковку, коммунальные услуги и обучение в университетах. Оплатить товары и услуги можно будет более чем в 200 магазинах и предприятиях.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину РФ, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ до 19 декабря найти согласованную позицию по майнингу и цифровым валютам.
Кроме того, Минфин и ЦБ РФ к 19 декабря должны подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.
До этого аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили создать в России обеспеченный золотом стейблкоин.
Данная валюта под рабочим названием "золотой рубль" могла бы защитить операции от блокировок США за счет курса, привязанного к курсу золота на мировом рынке. Именно этот фактор будет отличать стейблкоин от разрабатываемого цифрового рубля, подчеркнули эксперты.
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