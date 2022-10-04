McDonald's в Швейцарии стал принимать к оплате криптовалюту

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Ресторан McDonald's в швейцарском городе Лугано стал принимать к оплате криптовалюту. Об этом стало известно из видео, опубликованного журналом Bitcoin Magazine в Twitter.

В ресторане можно расплатиться биткоинами и стейблкоинами USDT от компании Tether.

В марте 2022 года город Лугано признал биткоин, USDT и токен LVGA платежными средствами. В рамках подписания меморандума о взаимопонимании Лугано с Tether компания создала 2 фонда: на 106 миллионов долларов для поддержки криптостартапов и на 3 миллиона долларов для местных магазинов и предприятий.

Кроме того, жители города могут использовать криптовалюту при оплате налогов. В дальнейшем в Лугано планируют разрешить оплачивать валютами парковку, коммунальные услуги и обучение в университетах. Оплатить товары и услуги можно будет более чем в 200 магазинах и предприятиях.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину РФ, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ до 19 декабря найти согласованную позицию по майнингу и цифровым валютам.

Кроме того, Минфин и ЦБ РФ к 19 декабря должны подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

До этого аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили создать в России обеспеченный золотом стейблкоин.

Данная валюта под рабочим названием "золотой рубль" могла бы защитить операции от блокировок США за счет курса, привязанного к курсу золота на мировом рынке. Именно этот фактор будет отличать стейблкоин от разрабатываемого цифрового рубля, подчеркнули эксперты.

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