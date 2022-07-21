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Стоимость биткоина снизилась на 2% после того, как американская компания Tesla сообщила о продаже большей части своих биткоинов, сообщает РИА Новости.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 08:14 упал в цене на 1,9%, до 22,9 тысячи долларов. Портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что стоимость биткоина снизилась на 2,1%, в среднем также до 22,92 тысячи долларов.
В своей финансовой отчетности за второй квартал в Tesla сообщили, что конвертировали около 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к балансу 936 миллионов долларов.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что в России обязательно легализуют криптовалюту. По словам министра, оборот криптовалюты должен быть легальным, корректным и соответствовать правилам, которые будут сформулированы.
Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков заявил, что у россиян, которые инвестируют в криптовалюту, нет рисков потерять средства. По его мнению, в случае дальнейших ужесточений условий для россиян со стороны Binance инвесторы смогут уйти на другую биржу.
При этом он отметил, что риски прекращения обслуживания граждан РФ на бирже Binance существуют. По его мнению, на это влияют не только санкции.
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