Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату для выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения выборов президента страны. По ее мнению, это − 30 августа 2020 года.
"Я думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией", − рассказала Ермошина в интервью телеканалу ОНТ. Она отметила, что "последнее возможное воскресенье – 30 августа 2020 года.
Как следует из календаря на сайте белорусского ЦИК, президентские выборы в республике должны состояться не позднее 30 августа следующего года. С организационной точки зрения, считает Ермошина, конец лета является вполне приемлемым периодом для президентских выборов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал "ни за какие деньги" не рвать отношения с Россией. Так он отреагировал на высказывание министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы. В то же время белорусский лидер вновь отверг возможность объединения двух стран.
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