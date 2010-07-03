Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату для выборов президента

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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения выборов президента страны. По ее мнению, это − 30 августа 2020 года.

"Я думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией", − рассказала Ермошина в интервью телеканалу ОНТ. Она отметила, что "последнее возможное воскресенье – 30 августа 2020 года.

Как следует из календаря на сайте белорусского ЦИК, президентские выборы в республике должны состояться не позднее 30 августа следующего года. С организационной точки зрения, считает Ермошина, конец лета является вполне приемлемым периодом для президентских выборов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал "ни за какие деньги" не рвать отношения с Россией. Так он отреагировал на высказывание министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы. В то же время белорусский лидер вновь отверг возможность объединения двух стран.