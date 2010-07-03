Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

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В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости, сообщает РИА Новости.

Так в американском военном ведомстве отреагировали на негодование СМИ по поводу выставленной накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна техники. Там установили две бронемашины "Брэдли" с ржавчиной, сошедшей краской и без стволов 25-миллиметровых пушек.

Также там планируется представить два танка "Абрамс", бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.

На вопрос, почему всего будет только шесть машин и отнюдь не новых, в министерстве обороны ответили, что это решение Белого дома.

На празднике по случаю Дня независимости США выступит Дональд Трамп. Свою речь он планирует посвятить военной мощи Штатов. Во время его выступления над центром Вашингтона должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский "борт номер один".

Трамп вынашивает идею демонстрации военной техники с 2017 года – после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где прошел парад в честь Дня взятия Бастилии.