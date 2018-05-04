США воссоздали Второй флот ВМС из-за "конкуренции великих держав"

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году. В качестве причины восстановления Штаты ссылаются на "конкуренцию великих держав".

Как сообщили в ВМС США, о воссоздании крупного подразделения флота было объявлено на военно-морской базе в Норфолке 4 мая. Оно будет осуществлять оперативное и административное руководство военными силами на Восточном побережье Штатов и в северной части Атлантического океана.

"В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным", – цитирует главкома ВМС США адмирала Джона Ричардсона РИА Новости.

Второй флот США был создан в 1950 году. Он отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о возвращении холодной войны. Он добавил, что ситуация отличается от той, что была во времена СССР. По словам Гутерреша власть делят не две страны, на мировой арене появились другие сильные игроки.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!