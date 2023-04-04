Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской народной партии – СМИ

Фото: Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP

Полиция Бельгии организовала обыски в штаб-квартире наднациональной Европейской народной партии ЕC в Брюсселе. Об этом сообщает новостной портал EURActiv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации собеседника издания, обыски были начаты в рамках расследования, связанного с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 году. Их проводят на первом и третьем этажах штаб-квартиры.

По данным источника, к настоящему времени полиция изъяла компьютеры.

До этого сотрудники правоохранительных органов организовали обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре. В ходе рейда изъяли 1,58 миллиона евро наличными.



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