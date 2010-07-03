Россия передала Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Россия оказала содействие в возвращении в Израиль тела военнослужащего, погибшего 37 лет назад в бою при Султан-Якубе в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В июне 1982 года израильское танковое подразделение попало в засаду в районе деревни Султан-Якуб. В результате боя погибли до 35 военнослужащих. Еще трое – Захария Баумель, Цви Фельдман и Иегуда Кац – числились пропавшими без вести.

"37 лет спустя армия вернула в Израиль тело сержанта Захарии Баумеля – одного из пропавших при Султан-Якубе солдат", – говорится в сообщении.

Похороны военнослужащего пройдут в четверг, 4 апреля, на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. В церемонии примет участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Пресс-служба ЦАХАЛ также поблагодарила российскую сторону за помощь в поиске израильского военнослужащего.