Неизвестные унесли из парижского отеля украшения на сотни тысяч евро

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Двое вооруженных неизвестных ограбили дорогой парижский отель Peninsula на сотни тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Отель расположен неподалеку от Триумфальной арки в центре французской столицы. В ночь на 4 апреля грабители проникли в гостиницу. Один из них стал угрожать сотрудникам отеля оружием, но не произвел ни одного выстрела.

С помощью топора злоумышленники раскололи четыре витрины и унесли хранящиеся там драгоценности и дорогую одежду.

По первым оценкам, ущерб составил 350–400 тысяч евро, инвентаризация еще продолжается. С места преступления неизвестные скрылись при помощи своего подельника, поджидавшего их в автомобиле. Впоследствии машину нашли сожженной. Найти воров пока не удалось.